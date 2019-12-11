«Я бы оставила эту страну»: неожиданное заявление телеведущей Ксении Бородиной





Всё дело в погоде, из-за которой у Бородиной частенько случаются головные боли. В своём профиле в Instagram телеведущая жалуется, что у неё на протяжении всего дня сильно болит голова. Ужасная погода является единственной причиной, из-за которой Ксения покинула бы Россию. Она сетует на постоянную простуду, на то, что нельзя пройтись по улице в белой обуви, не испачкав её при этом. Единственное желание, которое у неё возникает – это укрыться тёплым одеялом и смотреть сериалы, попивая горячий чай с лимоном и мятой.Большинство подписчиков Ксении Бородиной согласны с ней. Многие мечтают погреться под тёплым солнцем на берегу моря. А некоторые поклонники даже пожелали звезде принимать витамин D.