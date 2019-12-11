«Я бы оставила эту страну»: неожиданное заявление телеведущей Ксении Бородиной
В социальных сетях Ксения Бородина и её муж частенько размещают посты и высказывания, восхваляющие не только президента Российской Федерации и мэра Москвы, но и других чиновников, занимающихся административной работой на высоком уровне. Поэтому складывается впечатление, что Ксения ни за что бы не променяла свою Родину на другую страну. Если бы не один нюанс.
Всё дело в погоде, из-за которой у Бородиной частенько случаются головные боли. В своём профиле в Instagram телеведущая жалуется, что у неё на протяжении всего дня сильно болит голова. Ужасная погода является единственной причиной, из-за которой Ксения покинула бы Россию. Она сетует на постоянную простуду, на то, что нельзя пройтись по улице в белой обуви, не испачкав её при этом. Единственное желание, которое у неё возникает – это укрыться тёплым одеялом и смотреть сериалы, попивая горячий чай с лимоном и мятой.
Большинство подписчиков Ксении Бородиной согласны с ней. Многие мечтают погреться под тёплым солнцем на берегу моря. А некоторые поклонники даже пожелали звезде принимать витамин D.
Всё дело в погоде, из-за которой у Бородиной частенько случаются головные боли. В своём профиле в Instagram телеведущая жалуется, что у неё на протяжении всего дня сильно болит голова. Ужасная погода является единственной причиной, из-за которой Ксения покинула бы Россию. Она сетует на постоянную простуду, на то, что нельзя пройтись по улице в белой обуви, не испачкав её при этом. Единственное желание, которое у неё возникает – это укрыться тёплым одеялом и смотреть сериалы, попивая горячий чай с лимоном и мятой.
Большинство подписчиков Ксении Бородиной согласны с ней. Многие мечтают погреться под тёплым солнцем на берегу моря. А некоторые поклонники даже пожелали звезде принимать витамин D.