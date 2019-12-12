Кит Харингтон впервые появился на публике с женой Роуз Лесли после долгого перерыва





Кит Харингтон и Роуз Лесли были запечатлены на благотворительном вечере в церкви St. Botolph-without-Bishopsgate Church в Лондоне. Поклонники отметили стильный внешний вид пары: актер облачился в черное, а его избранница выбрала асимметричное пальто в желто-серо-синих тонах. Около полугода супруги не появлялись вместе на мероприятиях, что привело к слухам о разладе в семье. Однако своим выходом на публику они доказали, что борются за свое счастье. При этом фанаты заметили недостаточно счастливый вид своего кумира, предположив, что он продолжает отстаивать сохранение брака.Источник из окружения Харингтона в интервью для Globe подтвердил, что у пары действительно были проблемы в общении. Согласно предположениям публики, неудачи в личной жизни актера появились после закрытия сериала “Игра престолов”, поскольку он почувствовал отчаяние и заглушал его алкоголем. Артист признавался, что пытался избавиться от зависимости с помощью профессионалов.