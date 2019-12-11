В Мексике ревнивая жена следила за мужем-таксистом, спрятавшись в багажнике с годовалым малышом





Нередко люди, поддающиеся чувству ревности, совершают необдуманные поступки. Именно так можно охарактеризовать поведение мексиканки, которая начала подозревать своего супруга в неверности. Желая выяснить, подтвердятся ли её догадки, она проникла в автомобиль, спрятавшись в багажнике. При этом, там женщина находилась с годовалым малышом, которого, судя по всему, не с кем было оставить. Представительница прекрасного пола ездила с мужем-таксистом, пока тот выполнял свои обязанности. Раскрыл её пассажир с чутким слухом. Он обратил внимание на тихий писк и указал, откуда исходит звучание. Как тот потом признался, он стал свидетелем очень громкой ссоры, поскольку муж не оставил жену на улице и просадил её в салон.Эта история попала в социальные сети и быстро набрала в Мексике популярность. Многие осудили ревнивую супругу, поскольку та подвергала опасности не только себя, но и ребёнка. Спрятавшись в багажнике, она и ее малыш могли бы отравиться угарным газом и погибнуть.