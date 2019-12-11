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Новый возлюбленный звезды "Дома-2" Алены Савкиной Кирилл Кондратьев вновь вернулся на реалити-шоу

Новый возлюбленный Алены Савкиной Кирилл Кондратьев, видимо, узнал о желании молодой мамочки видеть его рядом, и вернулся на проект "Дом-2". Молодые люди уже успели страстно поцеловаться на вечеринке, посвященной 23-летию Рапунцель-младшей.
Новый возлюбленный звезды "Дома-2" Алены Савкиной Кирилл Кондратьев вновь вернулся на реалити-шоу

Несколько дней назад звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина отметила день рождения, торжество проходило в одном из столичных ночных клубов. В этот день в Периметр неожиданно вернулся и новый возлюбленный Рапунцель-младшей Кирилл Кондратьев. Молодой человек уже приходил к молодой мамочке в июле текущего года, ей он подарил цветы, а вот бывшему возлюбленному звезды Илье Яббарову достался набор ершиков для туалета. Это саратовского шансонье сильно разозлило и соперники чуть не подрались. В итоге Кондратьев ушел ни с чем.

Как оказалось, после окончательного разрыва Алены Савкиной с Романом Макеевым мужчина решил вновь испытать судьбу, и как оказалось, не напрасно. Молодая мамочка пригласила нового избранника на свой праздник, а позже Марина Африкантова запечатлела на мобильный телефон, как они страстно целовались во время танца. Рапунцель-младшая практически не скрывает, что влюблена в нового мужчину, а он, по приходу в Периметр отмечал, что Савкина - самая лучшая молодая мамочка на проекте, и все должны брать с нее пример.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:26

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