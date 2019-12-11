Экс-участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев подарил Алене Рапунцель букет алых роз в день рождения





Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель неделю назад отметила свое 23-летие. Поздравить молодую мамочку в этот день пришли не только родственники и семья, но и экс-возлюбленный Илья Яббаров, и, как оказалось позже, новый мужчина в лице бывшего проектанта Кирилла Кондратьева. С молодым человеком Савкина общается недавно, но уже, видимо, влюблена и даже снова готова строить отношения.О переписке Алены Рапунцель с Кириллом Кондратьевым стало известно после разговора участницы проекта "Дом-2" с матерью Татьяной Владимировной Григорьевской. По началу женщина отнеслась к переменам в жизни Савкиной с опасением, однако позже, видимо, приняла ее решение снова попробовать стать счастливой. Уже через несколько дней Рапунцель-младшая призналась, что Кирилл Кондратьев ей сильно нравится, и она готова отправиться в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с ним поближе. Тем не менее, поездке не суждено было сбыться.Вместо этого Кирилл Кондратьев сам пришел на Периметр в день рождения своей длинноволосой избранницы, подарил ей букет алых роз и нежно сказал:. Маленькому сыну Савкиной мужчина отдал игрушку.Алена Рапунцель была настолько удивлена, что просто не могла сдержать эмоций. Из дома молодая мамочка выбежала в пижаме, видимо, совсем не ожидая подобного сюрприза, а затем закрыла лицо руками и улыбнулась.