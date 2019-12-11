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Смартфон Nokia C1 стал самым дешёвым с ОС Android Go

В продаже появился смартфон Nokia C1, который стал самым дешёвым с ОС Android Go. Модель находится на самой низкой ступени бюджетного сегмента, а потому её технически характеристики не впечатлят поклонников современных гаджетов.
Смартфон Nokia C1 стал самым дешёвым с ОС Android Go

Операционная система Android Go, при помощи которой работает данный гаджет, является упрощённой версией основной конфигурации мобильной ОС. Её разработали для того, чтобы она функционировала на слабых в техническом плане аппаратах. Оболочка экономит видеоресурсы и разгружает процессор, а кроме того, для неё созданы специальные облегчённые приложения. Основой Nokia C1 стал четырёхьядерный чип MediaTek, а за скорость обработки данных отвечает 1 Гб оперативной памяти. Для установки приложений пользователю доступно 16 Гб пространства физического диска, но при желании этот объём можно расширить при помощи карты памяти формата MicroSD. При этом смартфон имеет два слота под SIM-карту, но поддерживает "умный" телефон только 3G-связь и не располагает технологией LTE. Ёмкость аккумулятора не превышает 2500 мАч, но при невысоких энергозатратах батареи хватит на двое суток эксплуатации. Корпус новинки изготовлен из недорогого пластика.

Размер дисплея по современным меркам также невелик - 5,45 дюймов в диагонали, а разрешение составляет 480 на 960 точек. Тем не менее, речь идёт о IPS-матрице и защите экрана из настоящего стекла. На передней и задней панели есть по одной камере на 5 Мп, и каждая получила собственную вспышку. Отмечается, девайс пока доступен на рынках Нигерии и Кении, но вскоре его начнут продавать на территории и других стран, а вот имеется ли в этом списке Россия, неизвестно. Цена смартфона составляет порядка 3700 рублей.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 22:29

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