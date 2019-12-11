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Ученые объяснили, как "правильно" открывать банку пива

Датские ученые в рамках исследования сумели установить, каким образом "правильно" открывать банку пива, чтобы в процессе избежать разбрызгивания пены. Работа проводилась сотрудниками Университета Южной Дании, ее возглавила Елизавета Сопина.

Согласно распространенному в народе мнению, по банке с пивом достаточно постучать пальцем, благодаря чему напиток не будет пениться при открытии. Однако специалисты назвали это мифом, доказав его несостоятельность в эксперименте.

В рамках нового исследования с использованием тысячи банок пива по 0,33 литра ученые поместили половину из них в шейкер с целью взбалтывания на протяжении двух минут. Вторая часть упаковок настаивалась отдельно. Перед открытием часть банок простукивали, щелкнув три раза по боковой части. Впоследствии та тара, которую трясли, в процессе вскрытия лишилась не менее 3,45 г напитка, а оставшиеся в покое — около 0,5 г. Постукивание фактически не сказалось на финальных результатах.

Специалисты заключили, что пиву нужно дать постоять, если оно подверглось тряске, а потом открывать, что позволит уменьшить образование пены.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:45

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