Ученые объяснили, как "правильно" открывать банку пива





Согласно распространенному в народе мнению, по банке с пивом достаточно постучать пальцем, благодаря чему напиток не будет пениться при открытии. Однако специалисты назвали это мифом, доказав его несостоятельность в эксперименте.В рамках нового исследования с использованием тысячи банок пива по 0,33 литра ученые поместили половину из них в шейкер с целью взбалтывания на протяжении двух минут. Вторая часть упаковок настаивалась отдельно. Перед открытием часть банок простукивали, щелкнув три раза по боковой части. Впоследствии та тара, которую трясли, в процессе вскрытия лишилась не менее 3,45 г напитка, а оставшиеся в покое — около 0,5 г. Постукивание фактически не сказалось на финальных результатах.Специалисты заключили, что пиву нужно дать постоять, если оно подверглось тряске, а потом открывать, что позволит уменьшить образование пены.