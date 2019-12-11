«Поддержка» Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о параличе артистки

В Instagram-аккаунте поддержки Анастасии Заворотнюк опубликовали новую запись с конца ноября. Её авторы возмутились тем, что «перед Новым годом хочется думать о приятном и полезном, предаваться мечтам, одаривать праздничным настроением и добрыми пожеланиями близких», а приходится опровергать не правдивую информацию. Как указали в посте, «тишина» была недолгой (приблизительно 20 дней). Снимок, который прикрепили к записи представляет собой скриншот заголовков нескольких СМИ, которые посвящены состоянию якобы парализованной «няни Вики». Авторы поста поблагодарили всех, кто посылает Анастасии Заворотнюк «свои позитивные мысли и энергию».В записи в очередной раз подметили, что никто не планирует комментировать ситуацию в прессе, и сослались на неприкосновенность права человека на личные границы во время болезни. Семья Заворотнюк по-прежнему отказывается от распространения информации о состоянии актрисы.Напомним, страница «Поддержка Анастасии Заворотнюк» создана с целью опровержения недостоверной информации, её авторы выступают «против травли актрисы и её семьи, продажных медработников и зарвавшихся лживых СМИ». Также на странице можно часто увидеть фотографии Анастасии Заворотнюк.