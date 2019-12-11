Ученые создали новый спрей-гель для лечения обморожений





Подобные проблемы возникают тогда, когда жидкость в коже и прилежащих тканях сначала замерзает, а затем начинает кристаллизоваться. Из-за этого происходит затруднение кровообращения поврежденной части тела, а потом начинается процесс отмирания клеток. Без своевременного лечения у человека появляется гангрена, требующая ампутации. Для лечения обморожения используется горячая вода и препараты, например, согревающий гель. Проблема всех этих средств в том, что они недоступны в заснеженных районах.Ученые решили разработать новый спрей-гель, предназначенный для лечения обморожений даже в экстремальных условиях. Специалисты поставили задачу: средство не должно замерзать даже при низких температурах и иметь высокую эффективность. Для этого были смешаны разные уже имеющиеся препараты, а также новые разработки. Одни из них отвечали за лечение, другие – за не замерзание на морозе.Испытания на мышах показали, что созданный спрей-гель отлично справляется с возложенными на него обязанностями. Он в течение 14 дней полностью вылечил все имеющиеся раны, тогда как другое средство справилось с этой задачей на 80% и имело ограничение по температуре хранения.