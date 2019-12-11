"Я люблю свою жену": Иосиф Оганесян высказался по поводу своей ориентации





Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян не удивлен, что многие считают его геем, отмечая манеры молодого человека. Однако, признался супруг Саши Черно, на протяжении 9 лет он был одним мальчиком в женском коллективе, а за столь длительный срок и, правда, некоторые манеры стали ему свойственны. Оганесян рос хорошим ребенком, он учился и не гулял в плохих компаниях. Так как парень занимался индийскими танцами, многие считали, что ему нравятся мужчины, но это не так. Он не мог найти друзей, от него сторонились, не дружили.Об однополой любви Иосиф Оганесян узнал только в Москве, а в столицу решил приехать именно потому, что там более свободные взгляды, и его не стали бы осуждать за манеры поведения. В компании у них были геи, но со временем супруг Саши Черно понял, что это такие же люди со своими взглядами и желаниями, осуждать их неправильно. Просто люди, по мнению участника проекта "Дом-2", пока не готовы принять геев.Сам же Иосиф Оганесян просит молодых людей не писать ему с предложениями интимного плана, ведь он любит только свою жену Сашу Черно. То, что танцора продолжают обсуждать, ему приятно, ведь так Оганесян становится только популярнее.