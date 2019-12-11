АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали новый спрей-гель для лечения…
EUR 70.39 USD 63.58
Курс валют на 11.12.2019

"Я люблю свою жену": Иосиф Оганесян высказался по поводу своей ориентации

Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян высказался по поводу своей ориентации. Не секрет, что многие считают молодого человека геем, несмотря на то, что в скором он станет отцом и женат на Александре Черно. Чтобы еще раз развеять догадки, проектант рассказал о своем детстве и подчеркнул, что любит только жену.
"Я люблю свою жену": Иосиф Оганесян высказался по поводу своей ориентации

Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян не удивлен, что многие считают его геем, отмечая манеры молодого человека. Однако, признался супруг Саши Черно, на протяжении 9 лет он был одним мальчиком в женском коллективе, а за столь длительный срок и, правда, некоторые манеры стали ему свойственны. Оганесян рос хорошим ребенком, он учился и не гулял в плохих компаниях. Так как парень занимался индийскими танцами, многие считали, что ему нравятся мужчины, но это не так. Он не мог найти друзей, от него сторонились, не дружили.

Об однополой любви Иосиф Оганесян узнал только в Москве, а в столицу решил приехать именно потому, что там более свободные взгляды, и его не стали бы осуждать за манеры поведения. В компании у них были геи, но со временем супруг Саши Черно понял, что это такие же люди со своими взглядами и желаниями, осуждать их неправильно. Просто люди, по мнению участника проекта "Дом-2", пока не готовы принять геев.

Сам же Иосиф Оганесян просит молодых людей не писать ему с предложениями интимного плана, ведь он любит только свою жену Сашу Черно. То, что танцора продолжают обсуждать, ему приятно, ведь так Оганесян становится только популярнее.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Nokia C1 стал самым дешёвым с ОС Android…
Дмитрий Шепелев раскрыл причину, по которой он не общается с Андреем…
«А что бы вы делали последние пять дней?»: Сати Казанова высказалась о…
Надежда Бабкина похвасталась яркими костюмами для шоу…
Ученые обнаружили механизм, отвечающий за рост…
Участник группы #APPolonovGang Андрей Григорьев-Апполонов закрутил роман с подругой покойной…
В Кемеровской области за сутки ограбили два частных…
«Надоело смотреть на Европу и весь мир»: Михаил Боярский отреагировал на вылет «Зенита» из Лиги…
Врач: Мороженое может служить…
Госдума России закрепила за ПСБ статус опорного банка…
Участник "Дом-2" Илья Яббаров отказался от участия в конкурсе "Человек…
«Я бы оставила эту страну»: неожиданное заявление телеведущей Ксении…
Новый возлюбленный звезды "Дома-2" Алены Савкиной Кирилл Кондратьев вновь вернулся на…
Экс-участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев подарил Алене Рапунцель букет алых роз в день…
"Я люблю свою жену": Иосиф Оганесян высказался по поводу своей…
«Сейчас главное – это здоровье»: Жасмин отказалась от подарков мужа на Новый…
Борис Корчевников готов начать отношения с имеющей ребенка…
В Екатеринбурге из детского сада преступник похитил…
Фанат сравнил графику оригинала и ремейка Resident Evil…
Эксперты рассказали, чего ожидать от курса рубля до конца…
Максим Виторган попросил прощения у Евгения…
Учёные в Египте обнаружили могилы людей с таинственными конусами на…
Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев раскрыл природу конфликта Ксении Собчак и Виктории…
Ученые выяснили, как долго граждане России живут после выхода на…
Звезда "Дом-2" Анастасия Иванова рассказала, что после драки с Анастасией Балинской у нее остались…
Российская журналистка Елена Лебедева ушла из жизни на 92 году…
Ранее неизвестный вид клеща назвали именем легендарного Виктора…
Егор Крид выплатит больше 100 миллионов лейблу Black…
Фёдор Бондарчук пытается не контролировать Паулину…
В России презентовали обновленный Skoda…
Милена Безбородова: «Я показала, как из хабалки превратиться в…
«Поддержка» Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о параличе…
Специалисты выяснили, какие машины предпочитает Альбина…
Ученые создали новый спрей-гель для лечения…
В Сети опубликован снимок молодого Илона Маска за починкой сломанного…
Google Chrome будет предупреждать о попытке кражи паролей и…
Рослесхоз перед Новым годом усилит контроль за вырубкой…
Дети Максима Галкина Лиза и Гарри скрывают от отца "личные…
Forbes ошибся: Регина Тодоренко зарабатывает примерно как Ксения …
Автоателье AMS Garage сделало из мотоцикла Kawasaki ER-6n…
Просмотреть все новости