Рослесхоз перед Новым годом усилит контроль за вырубкой елей





В сообщении указывается, в скором времени на территории центральных областей России начнут принимать усиленные меры наблюдения за сохранностью хвойных насаждений. При повышении режима охраны Рослесхоз совместно с органами внутренних дел увеличит количество патрулей, а также частоту их появления у объектов, требующих охраны. Уже с начала текущего месяца лесные инспекторы начали обходить территории, проводя профилактическую проверку. В ведомстве напоминают, физическое лицо, незаконно срубившее дерево хвойной породы в преддверии праздника будет оштрафовано на 3 тысячи рублей. Если же речь идёт о юридических лицах, то размер штрафа повышается многократно и составляет 200 тысяч.Отмечается, несмотря на ежегодно принимаемые меры, незаконная вырубка продолжается. В прошлом году по всей территории России было уничтожено 5 тысяч деревьев, а общий ущерб от действий злоумышленников составил 557 миллионов рублей.