В Кемеровской области за сутки ограбили два частных дома
В Кемеровской области за сутки злоумышленник ограбил два частных дома. В момент совершения краж мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел в одном из поселков Прокопьевского района, где местный житель совершил две кражи за день. В правоохранительные органы обратилась 53-летняя пострадавшая, которая заявила о пропаже золотого кольца. Она уточнила, что по возвращению домой обнаружила разбитое окно своего дома и поврежденную входную дверь. Навстречу ей вышел неизвестный мужчина, который поспешил скрыться.
Вскоре подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии недалеко от места инцидента. Он имел признаки алкогольного опьянения. Задержанным оказался ранее судимый 31-летний мужчина. У него при обыске изъяли описанное кольцо, барсетку с документами на чужое имя и сотовый телефон, о котором заявляли хозяева другого частного дома.
Имущество вернули владельцам, а подозреваемый ожидает процессуального решения по итогам разбирательства.
Инцидент произошел в одном из поселков Прокопьевского района, где местный житель совершил две кражи за день. В правоохранительные органы обратилась 53-летняя пострадавшая, которая заявила о пропаже золотого кольца. Она уточнила, что по возвращению домой обнаружила разбитое окно своего дома и поврежденную входную дверь. Навстречу ей вышел неизвестный мужчина, который поспешил скрыться.
Вскоре подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии недалеко от места инцидента. Он имел признаки алкогольного опьянения. Задержанным оказался ранее судимый 31-летний мужчина. У него при обыске изъяли описанное кольцо, барсетку с документами на чужое имя и сотовый телефон, о котором заявляли хозяева другого частного дома.
Имущество вернули владельцам, а подозреваемый ожидает процессуального решения по итогам разбирательства.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:48