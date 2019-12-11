В Кемеровской области за сутки ограбили два частных дома





Инцидент произошел в одном из поселков Прокопьевского района, где местный житель совершил две кражи за день. В правоохранительные органы обратилась 53-летняя пострадавшая, которая заявила о пропаже золотого кольца. Она уточнила, что по возвращению домой обнаружила разбитое окно своего дома и поврежденную входную дверь. Навстречу ей вышел неизвестный мужчина, который поспешил скрыться.Вскоре подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии недалеко от места инцидента. Он имел признаки алкогольного опьянения. Задержанным оказался ранее судимый 31-летний мужчина. У него при обыске изъяли описанное кольцо, барсетку с документами на чужое имя и сотовый телефон, о котором заявляли хозяева другого частного дома.Имущество вернули владельцам, а подозреваемый ожидает процессуального решения по итогам разбирательства.