Звезда "Дом-2" Анастасия Иванова рассказала, что после драки с Анастасией Балинской у нее остались гематомы





В студии программы "Бородина против Бузовой" случилось столкновение между Ивановой и Балинской. Это произошло сразу, как только была озвучена версия того, какие отношения между бывшими возлюбленными Ивановой и Кудряшовым.Руслан Мацьолек после этой драки свою девушку даже сравнил с пантерой. Однако Балинская тоже очень сильно оборонялась. Руслан отметил, что с трудом разнял двух дам. Также он отметил, что Балинская каблуками ударила и его, и Мондезира.Тем не менее, Анастасия Иванова продолжает улыбаться и говорит, что если бы Балинская следила за своим поведением, то драки бы не было. Иванова подчеркнула, она била свою соперницу руками, а вот ее оппонентка отвечала с помощью каблуков. По мнению Анастасии Ивановой, Балинская стала вести себя совсем ненормально.