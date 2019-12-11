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Автоателье AMS Garage сделало из мотоцикла Kawasaki ER-6n "пидбуля"

Специалисты из автоателье AMS Garage продемонстрировали своё новое творение. Вдохновившись породой собак, они сделали из мотоцикла Kawasaki ER-6n "пидбуля".
Автоателье AMS Garage сделало из мотоцикла Kawasaki ER-6n "пидбуля"

Известно, данное транспортное средство уже показывали публике в октябре текущего года, но тогда проект был ещё не завершён. Произошло это на мероприятии Kustomfest, проходившем на Джакарте. Теперь же специалисты, базирующиеся на острове Бали, показали финальный результат своей работы. Они сделали из мотоцикла Kawasaki ER-6n совершенно другой транспорт, оставив трансмиссию нетронутой. В движение он приводится всё тем же рядным двухцилиндровым силовым агрегатом, а вот ходовую часть изменили, заменив несколько важных узлов.

В итоге у сотрудников AMS Garage получился экземпляр, внешний вид которого похож на "пидбуля". Пока неизвестно, намереваются ли специалисты собирать такие мотоциклы для продажи, или они создали только экспозиционный вариант.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:53

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