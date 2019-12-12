В Британии опасный вирус превратил подростка в "младенца"





Недавно 12-летняя жительница Уэльса отправилась в трехдневное школьное путешествие, которое включало в себя серфинг. По возвращению подросток стала чувствовать недомогание и озноб, что родители связали с ОРВИ. Несколько дней девочка провела в постели, жаловалась на приступы рвоты и головные боли, а после посещения больницы выяснилось, что она заразилась энцефалитом. Данный вирус провоцирует отеки мозга. В случае школьницы она утратила возможность говорить и управлять своим телом, опустившись до уровня младенца. Медики отметили, что был риск не восстановить функции, но спустя несколько месяцев лечения удалось добиться положительных сдвигов.Как передает The Daily Mail, энцефалит может вызываться даже в результате герпеса. Некоторые осложнения имеют серьезные последствия для человека.