Психолог назвал 10 способов повысить самооценку





В первую очередь человек должен при помощи знакомого или родственника составить два списка. Один будет содержать перечень сильных качеств, а другой - достижений. Помощник нужен для того, чтобы объективно указал скромному человеку на его успехи. Впоследствии эти листки бумаги нужно часто перечитывать или повесить на видном месте. Не следует относиться к себе с большой долей критики. Желательно отказаться от мыслей, что какие-то дела не даются, а вспоминать о том, к чему имеется талант.Важно сосредоточиться на внешности и довести её до идеального состояния, это придаст большей уверенности. Повысить самооценку поможет переход на правильное питание. Можно во время приёма пищи зажигать свечи и включать музыку, а еду накладывать в красивую тарелку. Регулярные тренировки тоже воспитывают характер и развеивают сомнения в собственной значимости. Желательно избегать стрессовых ситуаций, поскольку раздражение может привести к депрессии и мыслям о своей нереализованности в жизни. Чтобы этого не допустить, нужно создать вокруг себя позитивную атмосферу, например, сделать в квартире ремонт и расставить по ней вещи, напоминающие о друзьях, любимых людях и путешествиях.Творчество также способствует умиротворению. Нужно выбрать свой жанр и пробовать себя в нём. Специалист советует ставить перед собой выполнимые цели. Если постоянно их достигать, даже если они не очень существенные, уверенность в собственных силах постоянно увеличивается. Наконец, нужно прекратить общаться с людьми, которые вызывают антипатию. Контакты с ними не принесут никакой пользы, а потому не имеет смысла поддерживать отношения. Если есть места, которые действую негативно, их нужно непременно избегать.