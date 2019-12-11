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Милена Безбородова: «Я показала, как из хабалки превратиться в девушку»

Участница и звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова высказалась по поводу конкурса "Человек года", который подходит к концу, и по слухам, победу одержала Марина Африкантова. По мнению возлюбленной Алексея Безуса, почетного титула достойна именно она, так как за прошедший год смогла показать, как из хабалки превратилась в девушку.
Милена Безбородова: «Я показала, как из хабалки превратиться в девушку»

Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова рассказала, что в конкурсе должен победить тот участник, который добился чего-то, показал прогресс и изменения в себе, а не только "был хорошеньким весь год". Вероятно, таким образом возлюбленная Алексея Безуса намекнула на Марину Африкантову, именно супруга Романа Капаклы считается ее главной соперницей и, предположительно, победительницей по версии участников реалити-шоу.

Еще не закончилось зрительское голосование, по итогам которого один из участников проекта "Дом-2" получит квартиру, а потому Милена Безбородова, как и остальные ее коллеги, продолжает агитировать фолловеров отдать голос за нее. По словам звезды, за текущий год она смогла изменить себя, поняла, что не стоит постоянно искать нового мужчину, если начались проблемы в отношениях. Они с Алексеем Безусом многое пережили, но остались вместе, и его возлюбленная смогла стать той девушкой, которая строит отношения только с одним избранником, а не разменивая себя на многих.

Милена Безбородова добавила, что если девушки тратят себя на многих мужчин, к 30 годам они становятся "пустыми и неинтересными", тогда, как она продолжает идти по жизни с избранником, меняя не только его, но и себя. Высказывать свое мнение и оставаться в центре событий, по мнению звезды, способен не каждый. Более того, участница проекта "Дом-2" считает, с нее стоит брать пример касательно отношений с представителями противоположного пола.

«За этот год я показала, что из хабалки с противным поведением можно превратиться во вполне адекватную девушку, которая научилась слышать и слушать своего мужчину, которая всегда была верна ему, добивалась его расположения, не опускала руки и хотела быть только с ним, — объясняет свою позицию Безбородова. — Я считаю, что именно с таких девушек как я надо брать пример в плане отношений. Не надо растрачивать свою женскую энергию на других мужчин, если у тебя с кем-то не получилось. Потому что по итогу к 30—40 годам девушки становятся пустыми. А когда тратишь всю свою энергию на одного мужчину, ты по жизни идёшь с ним».


В "Человеке года" должно быть стремление к правде, продолжила Милена Безбородова. Именно она всегда старается донести ее до зрителей, несмотря на все ссоры и конфликты, хотя другие пытаются скрыть реальное положение вещей. Ей не нужно, считает звезда, сидеть на реалити-шоу несколько лет, чтобы получить победу, так как она достойна ее уже сейчас.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:49

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