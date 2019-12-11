Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев раскрыл природу конфликта Ксении Собчак и Виктории Лопыревой





Все началось с того, что у Виктории Лопыревой были отношения с Игорем Булатовым, который параллельно крутил роман с еще одной девушкой, а его жена и вовсе ждала от него ребенка. Судя по-всему, все происходящее каким-то образом задело и светскую львицу Ксению Собчак, которая отметила, что Булатов не настолько состоятелен, как хочет казаться, а живет он за счет средств Лопыревой. Не промолчала и Виктория.Рустам Солнцев в свою очередь подчеркнул, что все происходящее вполне в стиле Ксении Собчак. По его словам, телеведущая любит издеваться над людьми, а также их унижать. Помимо этого, Солнцев отметил, что Ксении просто необходимо, чтобы у нее было, как можно больше просмотров.