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«Сейчас главное – это здоровье»: Жасмин отказалась от подарков мужа на Новый год

Известная российская певица Жасмин рассказала, как она готовится отмечать Новый год. Артистка подготовила сюрпризы для всех своих детей, однако сама отказалась от подарка муж и заявила, что «сейчас самое главное – это здоровье».
«Сейчас главное – это здоровье»: Жасмин отказалась от подарков мужа на Новый год

Жасмин приняла участие в съемках новогоднего телефестиваля «Песня года», где она исполнила свой хит «Сильнее огня». После выступления артистка пообщалась с журналистами и рассказала, что о желаниях своих детей на Новый год она узнает из их писем к Деду Морозу. Дочь Маргарита обычно просит у него платья и туфли, поэтому их и получает. Сын Мирон всегда выбирает исключительно машины и другие подобные игрушки. В этот раз ему достанется большой пожарный набор. Старший наследник Миша уже давно спокойно относится к подаркам, поэтому предоставляет Деду Морозу свободу выбора.

При этом сама Жасмин удивила журналистов. Те решили поинтересоваться, какой подарок артистка хочет получит на Новый год от своего супруга Илана Шора. Такой вопрос очень взволновал знаменитость, и та заявила, что сейчас предпочитает отказываться от подобных предложений мужа. По словам артистки, в современном мире, самое главное – это здоровье. Поэтому основной подарок для исполнительницы на Новый год – это хорошее самочувствие всей ее семьи. При этом артистка отметила, все остальное у нее уже есть, сообщает издание dni.ru.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:15

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