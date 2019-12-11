Специалисты выяснили, какие машины предпочитает Альбина Джанабаева





Дорогие и подешевле, большие и маленькие, российские и зарубежные, каких только машин нет в автопарке певицы. Nissan Micra Альбина Джанабаева полюбила с первого взгляда. Эту машину звезда особенно выделяет среди всех остальных авто, особенно если учитывать, что раньше она передвигалась на ВАЗ-2114. Автомобиль казался артистке комфортным и компактным и удовлетворял все её потребности.Большой по габаритам Cadillac Escalade был для бывшей участницы “ВИА Гры” спонтанной покупкой, поэтому от машины пришлось избавиться уже через неделю. Модель оказалась не комфортной и требовала большого расхода топлива. Однако, певица не стала отступаться от покупки внедорожника. И выбрала более подходящий для себя Land Rover Range Rover Sport J-класса. В эксплуатации автомобиль служил длительный период.Mercedes-Benz GLS-klasse оказался следующим в автопарке Джанабаевой. Его цена составила почти 7 млн рублей. Сегодня певица уже не часто самостоятельно водит машину, предпочитая пользоваться услугами личного водителя.