Mercedes-Benz представил новый компактный внедорожник GLA
Компания Mercedes-Benz представила свой новый компактный внедорожник Mercedes-Benz GLA. Новинка предложит больше места для задних пассажиров, полный привод в стандартной комплектации, специальные режим езды для бездорожья и многое другое.
Внешне внедорожник Mercedes-Benz GLA отличается от своих предшественников некоторыми чертами, которые были присущи недавним новинкам бренда. Также автомобиль стал на 104 мм выше и на 14 мм короче. В салоне тоже произошли перемены. Было увеличено пространство для задних пассажиров за счет сокращения возможностей людей, находящихся спереди. Модель получит сразу несколько мультимедийных экранов и цифровую приборную панель.
Под капотом компактного внедорожника могут оказаться два двигателя. Версия Mercedes-Benz GLA 200 получит 1,3-литровый турбомотор, выдающий 163 «лошадки» и 230 Нм крутящего момента. Более дорогой вариант Mercedes-Benz GLA 35 4Matic AMG похвастается 2,0-литровой силовой установкой, генерирующей 306 лошадиных сил и 400 Нм. Младшая версия получит 7-ступенчатый «робот», а старшая – 8-ступенчатый «автомат». До сотни Mercedes-Benz GLA 200 будет разгоняться за 8,7 секунды, а Mercedes-Benz GLA 35 4Matic AMG – за 5,1.
Полный привод теперь является стандартным для всех комплектаций этой модели. Он имеет дифференциал задней оси и муфту подключения сцепления. Авто появится в Европе весной 2020 года, а в США и Китай отправится позже.
Внешне внедорожник Mercedes-Benz GLA отличается от своих предшественников некоторыми чертами, которые были присущи недавним новинкам бренда. Также автомобиль стал на 104 мм выше и на 14 мм короче. В салоне тоже произошли перемены. Было увеличено пространство для задних пассажиров за счет сокращения возможностей людей, находящихся спереди. Модель получит сразу несколько мультимедийных экранов и цифровую приборную панель.
Под капотом компактного внедорожника могут оказаться два двигателя. Версия Mercedes-Benz GLA 200 получит 1,3-литровый турбомотор, выдающий 163 «лошадки» и 230 Нм крутящего момента. Более дорогой вариант Mercedes-Benz GLA 35 4Matic AMG похвастается 2,0-литровой силовой установкой, генерирующей 306 лошадиных сил и 400 Нм. Младшая версия получит 7-ступенчатый «робот», а старшая – 8-ступенчатый «автомат». До сотни Mercedes-Benz GLA 200 будет разгоняться за 8,7 секунды, а Mercedes-Benz GLA 35 4Matic AMG – за 5,1.
Полный привод теперь является стандартным для всех комплектаций этой модели. Он имеет дифференциал задней оси и муфту подключения сцепления. Авто появится в Европе весной 2020 года, а в США и Китай отправится позже.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:00