АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали новый спрей-гель для лечения…
EUR 70.46 USD 63.57
Курс валют на 12.12.2019

Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

Продюсеры перезапуска фильма «Один дома» сделали объявление о том, кто будет исполнять главные роли в кинокартине. В новой части сыграют Арчи Йетс, Элли Кемпер и Роб Делани.

Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа. Раньше полагалось, что Делани и Кемпер исполнят роли родителей Йетса, но, по некоторым данным, они будут играть иную пару, которая не будет к нему относиться.

В оригинальном фильме главного героя Кевина Маккалистера родители случайно оставляют одного дома на Рождество. Он вынужден самостоятельно бороться с преступниками. Своими детскими способами наказания злоумышленников он сумел рассмешить любого зрителя. Первый фильм "Один дома" собрал в прокате почти 500 миллионов долларов, и стал одним из самых популярных и рекомендуемых к просмотру фильмов в Новогодние праздники. Вторая часть также пользуется у зрителей огромной популярностью.

Режиссером перезапуска станет Дэн Мазер, сценаристами - Майки Дей и Стритер Зайдель. О дате выхода новой части легендарной рождественской комедии пока не известно.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 02:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один…
Учёные доказали «гипотезу бабушек» у…
Сальма Хайек рассказала о неудачной попытке сделать…
Чемпионкой мира по бальным танцам стала дочь режиссера Павла Худякова…
Ученые объяснили, как "правильно" открывать банку…
В Мексике ревнивая жена следила за мужем-таксистом, спрятавшись в багажнике с годовалым…
«Очень похожи»: Юлия Снигирь поделилась редким совместным фото с Евгением…
Ученые установили точный возраст Млечного Пути с помощью звездных…
Филипп Киркоров откровенно рассказал о сексуальных фантазиях и их связи с…
Психолог назвал 10 способов повысить…
Смартфон Nokia C1 стал самым дешёвым с ОС Android…
Дмитрий Шепелев раскрыл причину, по которой он не общается с Андреем…
«А что бы вы делали последние пять дней?»: Сати Казанова высказалась о…
Надежда Бабкина похвасталась яркими костюмами для шоу…
Ученые обнаружили механизм, отвечающий за рост…
Участник группы #APPolonovGang Андрей Григорьев-Апполонов закрутил роман с подругой покойной…
В Кемеровской области за сутки ограбили два частных…
«Надоело смотреть на Европу и весь мир»: Михаил Боярский отреагировал на вылет «Зенита» из Лиги…
Врач: Мороженое может служить…
Госдума России закрепила за ПСБ статус опорного банка…
Участник "Дом-2" Илья Яббаров отказался от участия в конкурсе "Человек…
«Я бы оставила эту страну»: неожиданное заявление телеведущей Ксении…
Новый возлюбленный звезды "Дома-2" Алены Савкиной Кирилл Кондратьев вновь вернулся на…
Экс-участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев подарил Алене Рапунцель букет алых роз в день…
"Я люблю свою жену": Иосиф Оганесян высказался по поводу своей…
«Сейчас главное – это здоровье»: Жасмин отказалась от подарков мужа на Новый…
Борис Корчевников готов начать отношения с имеющей ребенка…
В Екатеринбурге из детского сада преступник похитил…
Фанат сравнил графику оригинала и ремейка Resident Evil…
Эксперты рассказали, чего ожидать от курса рубля до конца…
Максим Виторган попросил прощения у Евгения…
Учёные в Египте обнаружили могилы людей с таинственными конусами на…
Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев раскрыл природу конфликта Ксении Собчак и Виктории…
Ученые выяснили, как долго граждане России живут после выхода на…
Звезда "Дом-2" Анастасия Иванова рассказала, что после драки с Анастасией Балинской у нее остались…
Российская журналистка Елена Лебедева ушла из жизни на 92 году…
Ранее неизвестный вид клеща назвали именем легендарного Виктора…
Егор Крид выплатит больше 100 миллионов лейблу Black…
Фёдор Бондарчук пытается не контролировать Паулину…
В России презентовали обновленный Skoda…
Просмотреть все новости