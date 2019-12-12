Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»





Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа. Раньше полагалось, что Делани и Кемпер исполнят роли родителей Йетса, но, по некоторым данным, они будут играть иную пару, которая не будет к нему относиться.В оригинальном фильме главного героя Кевина Маккалистера родители случайно оставляют одного дома на Рождество. Он вынужден самостоятельно бороться с преступниками. Своими детскими способами наказания злоумышленников он сумел рассмешить любого зрителя. Первый фильм "Один дома" собрал в прокате почти 500 миллионов долларов, и стал одним из самых популярных и рекомендуемых к просмотру фильмов в Новогодние праздники. Вторая часть также пользуется у зрителей огромной популярностью.Режиссером перезапуска станет Дэн Мазер, сценаристами - Майки Дей и Стритер Зайдель. О дате выхода новой части легендарной рождественской комедии пока не известно.