Максим Виторган попросил прощения у Евгения Цыганова

Несмотря на хорошие отношения Максима Виторгана и Евгения Цыганова, первый иногда непредумышленно вызывает лишний интерес к персоне актера. В публикации Instagram режиссер решил поделиться своим мнением относительно двух причин, по которым жалуются артисты. Первой из них является отсутствие работы, а другой - когда её слишком много. По словам знаменитости, существуют и два подхода к решению этой дилеммы: либо парадоксально совмещать такие состояния в одном, либо быть Евгением Цыгановым.Фанаты долгое время раздумывали над тем, что именно имел ввиду кинодеятель. Точный посыл остался известным только самому Виторгану, который также извинился за упоминание имени давнего друга.В актерской среде Цыганова считают крайне переборчивым относительно проектов, в которых ему предлагают сниматься. Знаменитость даже сообщал, что ему более приятно участвовать не в авторском кино, а в каком-либо малобюджетном ситкоме. Такую позицию актер обосновывает "тоской" по серьезному кинематографу, с которой ему трудно справляться.