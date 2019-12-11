Максим Виторган попросил прощения у Евгения Цыганова
Максим Виторган недавно опубликовал фотографию в соцсети Instagram, которой сопутствовала необычная подпись. В ней режиссер просил прощения у Евгения Цыганова по неизвестной причине.
Несмотря на хорошие отношения Максима Виторгана и Евгения Цыганова, первый иногда непредумышленно вызывает лишний интерес к персоне актера. В публикации Instagram режиссер решил поделиться своим мнением относительно двух причин, по которым жалуются артисты. Первой из них является отсутствие работы, а другой - когда её слишком много. По словам знаменитости, существуют и два подхода к решению этой дилеммы: либо парадоксально совмещать такие состояния в одном, либо быть Евгением Цыгановым.
Фанаты долгое время раздумывали над тем, что именно имел ввиду кинодеятель. Точный посыл остался известным только самому Виторгану, который также извинился за упоминание имени давнего друга.
В актерской среде Цыганова считают крайне переборчивым относительно проектов, в которых ему предлагают сниматься. Знаменитость даже сообщал, что ему более приятно участвовать не в авторском кино, а в каком-либо малобюджетном ситкоме. Такую позицию актер обосновывает "тоской" по серьезному кинематографу, с которой ему трудно справляться.
Несмотря на хорошие отношения Максима Виторгана и Евгения Цыганова, первый иногда непредумышленно вызывает лишний интерес к персоне актера. В публикации Instagram режиссер решил поделиться своим мнением относительно двух причин, по которым жалуются артисты. Первой из них является отсутствие работы, а другой - когда её слишком много. По словам знаменитости, существуют и два подхода к решению этой дилеммы: либо парадоксально совмещать такие состояния в одном, либо быть Евгением Цыгановым.
Фанаты долгое время раздумывали над тем, что именно имел ввиду кинодеятель. Точный посыл остался известным только самому Виторгану, который также извинился за упоминание имени давнего друга.
В актерской среде Цыганова считают крайне переборчивым относительно проектов, в которых ему предлагают сниматься. Знаменитость даже сообщал, что ему более приятно участвовать не в авторском кино, а в каком-либо малобюджетном ситкоме. Такую позицию актер обосновывает "тоской" по серьезному кинематографу, с которой ему трудно справляться.