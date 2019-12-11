Учёные в Египте обнаружили могилы людей с таинственными конусами на голове





Археологи поделились информацией о находках, представляющих особую ценность. Впервые им пришлось столкнуться с подобными таинственными конусами на голове древних людей. По словам первооткрывателей, их обнаружили у двух погребённых человек, возраст которых составляет 3 300 лет. Одно тело принадлежало женщине, скончавшейся в 29 лет, а пол другого установить не удалось, поскольку останки плохо сохранились из-за грабителей, нашедших захоронение. Изучая находку, специалисты не сумели установить причину смерти древних жителей и их социальное положение, а неизвестные головные уборы только добавил вопросов. Они также плохо сохранились и сильно пострадали, но удалось установить их размер и форму. Высота конуса достигала 8 сантиметров.Некоторые исследователи убеждены, данный предмет носили только уважаемые особы, но эту теорию опровергает отсутствие надписей с именами похороненных на гробнице. Другие же убеждены, их предназначение нужно искать в ритуальных обрядах. Третьи же и вовсе склонны полагать, что в данном случае головной убор не несёт особого смысла и исполняет свою основную функцию.