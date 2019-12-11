Российская журналистка Елена Лебедева ушла из жизни на 92 году жизни
Известная советская и российская журналистка Елена Лебедева ушла из жизни 10 декабря. Автор и ведущая программы «Радионяня» скончалась на 92 году жизни, похороны состоятся 14 числа на Ваганьковском кладбище в Москве.
Жизнь Елены Лебедевой была полна яркими историями и громкими событиями. Журналистка прошла Великую Отечественную войну и являлась ее ветераном, она входила в союз журналистов и была героем труда СССР.
Имя и голос погибшей знали практически все жители Советского Союза, так как она регулярно появилась на Всесоюзном радио. Там журналистка была ведущей программы «Радионяня», выходившей в эфир в 1970-1980 годах. Знаменитость также выступала автором и идейным вдохновителем этого формата. Эфир она вела вместе с известными режиссерами Александром Левенбуком и Николаем Литвиновым, а также артистом эстрады Александром Лившицом. Все они объяснили учащимся младших классов основы математики, русского языка, а также учили писать стихи и правильно убирать в квартире. Программа закрылась в 1987 году из-за кончины Николая Литвинова.
Обстоятельства смерти Елены Лебедевой не сообщаются, семья журналистки предпочитает не обсуждать данный вопрос. Ведущей «Радионяни» был 91 год. Прощания с прославленным работником отечественной журналистки запланировано на 14 декабря. Ее похоронят на столичном Ваганьковском кладбище, попрощаться с ней сможет любой желающий, поскольку церемония отпевания будет открытой.
Жизнь Елены Лебедевой была полна яркими историями и громкими событиями. Журналистка прошла Великую Отечественную войну и являлась ее ветераном, она входила в союз журналистов и была героем труда СССР.
Имя и голос погибшей знали практически все жители Советского Союза, так как она регулярно появилась на Всесоюзном радио. Там журналистка была ведущей программы «Радионяня», выходившей в эфир в 1970-1980 годах. Знаменитость также выступала автором и идейным вдохновителем этого формата. Эфир она вела вместе с известными режиссерами Александром Левенбуком и Николаем Литвиновым, а также артистом эстрады Александром Лившицом. Все они объяснили учащимся младших классов основы математики, русского языка, а также учили писать стихи и правильно убирать в квартире. Программа закрылась в 1987 году из-за кончины Николая Литвинова.
Обстоятельства смерти Елены Лебедевой не сообщаются, семья журналистки предпочитает не обсуждать данный вопрос. Ведущей «Радионяни» был 91 год. Прощания с прославленным работником отечественной журналистки запланировано на 14 декабря. Ее похоронят на столичном Ваганьковском кладбище, попрощаться с ней сможет любой желающий, поскольку церемония отпевания будет открытой.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:24