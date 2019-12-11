Егор Крид выплатит больше 100 миллионов лейблу Black Star





Ещё весной исполнитель хита «Гучи» заявил об отказе продлевать контракт с Black Star. Певец рассказал, что хочет творчески расти и быть свободным от продюсеров. Знаменитость не забыл поблагодарить руководство лейбла за возможность, которую ему предоставили. Ходили слухи, что с мирным урегулированием Криду помог Борис Ротенберг, якобы он оплатил неустойку.Но в СМИ считают по-другому. Заявляют, что за возможность выступать сольно Егор Крид обязан выложить Black Star огромную сумму — 102 миллиона рублей. Певец смог погасить первую часть задолженности — руководство не выплатило ему гонорар в размере 52 миллионов. Вторую половину Крид выплатит из прибыли за концерты и альбомы. Стоит признать, что даже если весь долг будет выплачен, Егору Криду не дадут возможность выступать сольно. Как говорят, ему надо будет делить прибыль от треков с бывшим руководством.О болезненном расставании Егора Крида с Black Star рассказал и другой бывший участник лейбла - рэпер L'One. Музыканту, как и его коллеге, тоже выставили приличный счёт за отказ от продления контракта. Рэпер L'One выплатил Black Star 170 миллионов рублей.