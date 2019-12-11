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Егор Крид выплатит больше 100 миллионов лейблу Black Star

Всё чаще можно заметить как артисты покидают лейбл Тимати Black Star, причем мало кто смог остаться с продюсером в хороших отношениях. Казалось бы, лишь Егору Криду удалось отстоять выгодные условия. Но недавно появилась информация, что певец за это очень дорого заплатил.

Ещё весной исполнитель хита «Гучи» заявил об отказе продлевать контракт с Black Star. Певец рассказал, что хочет творчески расти и быть свободным от продюсеров. Знаменитость не забыл поблагодарить руководство лейбла за возможность, которую ему предоставили. Ходили слухи, что с мирным урегулированием Криду помог Борис Ротенберг, якобы он оплатил неустойку.

Но в СМИ считают по-другому. Заявляют, что за возможность выступать сольно Егор Крид обязан выложить Black Star огромную сумму — 102 миллиона рублей. Певец смог погасить первую часть задолженности — руководство не выплатило ему гонорар в размере 52 миллионов. Вторую половину Крид выплатит из прибыли за концерты и альбомы. Стоит признать, что даже если весь долг будет выплачен, Егору Криду не дадут возможность выступать сольно. Как говорят, ему надо будет делить прибыль от треков с бывшим руководством.

О болезненном расставании Егора Крида с Black Star рассказал и другой бывший участник лейбла - рэпер L'One. Музыканту, как и его коллеге, тоже выставили приличный счёт за отказ от продления контракта. Рэпер L'One выплатил Black Star 170 миллионов рублей.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:08

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