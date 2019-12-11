Фёдор Бондарчук пытается не контролировать Паулину Андрееву





По словам знаменитости, раньше он пытался всё учитывать и следить, речь идёт о бытовых аспектах, теперь же с появлением новой возлюбленной всё стало иначе, и он сам пытается вести себя по-новому. Фёдор Бондарчук чувствует, контроль нужно понижать, ведь это его пунктик, который может избраннице не нравиться. Теперь актёр ведёт себя более мягко и старается доверять возлюбленной.Рассказал знаменитость и о том, чего их паре не хватает в личной жизни. Наиболее остро супруги ощущают нехватку свободного времени. Из-за плотного графика муж и жена видятся очень мало, а когда находят час-другой, то, по привычке, снова начинают говорить о своей работе, ведь у каждого сейчас немало творческих проектов.Помимо этого режиссёр оценил Паулину Андрееву, как сценариста. Фёдор Бондарчук заверяет, когда читал тест к фильму "Псих", ещё не знал, кто его автор, поскольку тот был написан под контролем педагогов жены, и на заявке не указывалось её имя. Оценивая работу без личных мотивов, он увидел и интересный сюжет, и характер героя, который откликается в самом кинодеятеле.