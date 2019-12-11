Фёдор Бондарчук пытается не контролировать Паулину Андрееву
Фёдор Бондарчук рассказал, как складывается его семейная жизнь. Режиссёр старается не контролировать Паулину Андрееву, решив изменить свой характер.
По словам знаменитости, раньше он пытался всё учитывать и следить, речь идёт о бытовых аспектах, теперь же с появлением новой возлюбленной всё стало иначе, и он сам пытается вести себя по-новому. Фёдор Бондарчук чувствует, контроль нужно понижать, ведь это его пунктик, который может избраннице не нравиться. Теперь актёр ведёт себя более мягко и старается доверять возлюбленной.
Рассказал знаменитость и о том, чего их паре не хватает в личной жизни. Наиболее остро супруги ощущают нехватку свободного времени. Из-за плотного графика муж и жена видятся очень мало, а когда находят час-другой, то, по привычке, снова начинают говорить о своей работе, ведь у каждого сейчас немало творческих проектов.
Помимо этого режиссёр оценил Паулину Андрееву, как сценариста. Фёдор Бондарчук заверяет, когда читал тест к фильму "Псих", ещё не знал, кто его автор, поскольку тот был написан под контролем педагогов жены, и на заявке не указывалось её имя. Оценивая работу без личных мотивов, он увидел и интересный сюжет, и характер героя, который откликается в самом кинодеятеле.
По словам знаменитости, раньше он пытался всё учитывать и следить, речь идёт о бытовых аспектах, теперь же с появлением новой возлюбленной всё стало иначе, и он сам пытается вести себя по-новому. Фёдор Бондарчук чувствует, контроль нужно понижать, ведь это его пунктик, который может избраннице не нравиться. Теперь актёр ведёт себя более мягко и старается доверять возлюбленной.
Рассказал знаменитость и о том, чего их паре не хватает в личной жизни. Наиболее остро супруги ощущают нехватку свободного времени. Из-за плотного графика муж и жена видятся очень мало, а когда находят час-другой, то, по привычке, снова начинают говорить о своей работе, ведь у каждого сейчас немало творческих проектов.
Помимо этого режиссёр оценил Паулину Андрееву, как сценариста. Фёдор Бондарчук заверяет, когда читал тест к фильму "Псих", ещё не знал, кто его автор, поскольку тот был написан под контролем педагогов жены, и на заявке не указывалось её имя. Оценивая работу без личных мотивов, он увидел и интересный сюжет, и характер героя, который откликается в самом кинодеятеле.