Google Chrome будет предупреждать о попытке кражи паролей и логинов





Компания Google добавила несколько новых функций в собственный веб-браузер Chrome, чтобы обеспечить безопасность при просмотре страниц онлайн. Для начала, когда юзер попытается войти на веб-сайт, Chrome оповестит его, если имя пользователя и пароль были скомпрометированы в результате похищения личной информации. Программа также предложит передумать вводить любые цифро-буквенные сочетания, которые использовались человеком ранее. Как отмечает бренд, эта функция разрабатывалась уже некоторое время.Работа началась с расширения функционала еще в феврале, а два месяца назад корпорация встроила изменения в системе безопасности в Google Accounts. Это включает защиту от фишинга в реальном времени и для ПК-версий Chrome. Последний способен сигнализировать пользователю при каждом входе на подозрительную страницу на 30% эффективнее. Такие результаты были достигнуты при помощи базы данных "безопасного просмотра". Наконец, Google доработал интерфейс для более четкого понимания, сохраняет ли человек логин на общем компьютере или в другом профиле. Обновленный индикатор входа находится справа от адресной строки, показывая имя владельца учетной записи.