АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали новый спрей-гель для лечения…
EUR 70.39 USD 63.58
Курс валют на 11.12.2019

Google Chrome будет предупреждать о попытке кражи паролей и логинов

Новое обновление системы безопасности профилей в Google Chrome включает несколько функций. Одной из них является алгоритм предупреждения пользователя о попытке кражи его паролей и логинов.

Компания Google добавила несколько новых функций в собственный веб-браузер Chrome, чтобы обеспечить безопасность при просмотре страниц онлайн. Для начала, когда юзер попытается войти на веб-сайт, Chrome оповестит его, если имя пользователя и пароль были скомпрометированы в результате похищения личной информации. Программа также предложит передумать вводить любые цифро-буквенные сочетания, которые использовались человеком ранее. Как отмечает бренд, эта функция разрабатывалась уже некоторое время.

Работа началась с расширения функционала еще в феврале, а два месяца назад корпорация встроила изменения в системе безопасности в Google Accounts. Это включает защиту от фишинга в реальном времени и для ПК-версий Chrome. Последний способен сигнализировать пользователю при каждом входе на подозрительную страницу на 30% эффективнее. Такие результаты были достигнуты при помощи базы данных "безопасного просмотра". Наконец, Google доработал интерфейс для более четкого понимания, сохраняет ли человек логин на общем компьютере или в другом профиле. Обновленный индикатор входа находится справа от адресной строки, показывая имя владельца учетной записи.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты выяснили, какие машины предпочитает Альбина…
Ученые создали новый спрей-гель для лечения…
В Сети опубликован снимок молодого Илона Маска за починкой сломанного…
Google Chrome будет предупреждать о попытке кражи паролей и…
Рослесхоз перед Новым годом усилит контроль за вырубкой…
Дети Максима Галкина Лиза и Гарри скрывают от отца "личные…
Forbes ошибся: Регина Тодоренко зарабатывает примерно как Ксения …
Автоателье AMS Garage сделало из мотоцикла Kawasaki ER-6n…
Борис Щербаков не любит слушать в свой адрес…
Исследователи обнаружили легкий способ улучшения…
Дмитрий Тарасов и Анстасия Костенко отпраздновали очередной маленький юбилей дочери…
Медики рассказали о пользе глинтвейна для человеческого…
Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу решил не делить…
Елена Малышева показала свою роскошную…
Ученые: Наличие воды на экзопланетах является обычным явлением, затрудняя поиск разумной…
Медики рассказали о пяти недооцененных симптомах…
"С ним я нашла ответ, как жить дальше": Ирина Понаровская рассказала о романе с Сосо…
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прятался от прессы в…
Ведущему "Дом-2" Владиславу Кадони пришлось усыпить любимую…
Двигатель Lada Vesta и Lada XRay получил высшую оценку качества…
Рина Гришина рассказала о суевериях, мистике и съёмках в фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел…
Источник: «Анастасия Заворотнюк навсегда останется…
«Пожалейте меня»: Ирина Понаровская рассказала, почему перестала общаться с приемной…
В Севастополе 8-летний мальчик погиб, прыгая на…
Виктория Романец и Антон Гусев спустят баснословные деньги на путешествие в Новый…
Анна Исаева сделала заявление от имени родственников Юлии…
Эксперты рассказали, как достичь психического благополучия с помощью…
В Китае археологи обнаружили в гробнице 500-летней сосуд с рисом и целыми…
«Мы стали чаще видится»: Евгений Алдонин рассказал о взаимоотношениях с дочерью…
Звезда "Дом-2" Илья Яббаров вынуждает Анастасию Голд уйти с…
Ученые объяснили высокий уровень загрязнений морских белых…
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова возмущена несправедливостью в конкурсе "Человек…
Юрий Лужков оставил своим наследникам квартиру в одном из элитных домов…
Эксперт посоветовал, как не стать жертвой мошенников при онлайн-покупках перед Новым…
Анастасия Винокур воссоединилась с бывшим…
Эксперт рассказал, какое количество сыра можно употреблять без вреда для…
Xiaomi запатентовала «раскладушку» с гибким экраном и выдвижной…
Дочь экс-участников проекта "Дом-2" Валерия и Таты Блюменкранц до сих пор ходит в…
Певица Элина Чага приняла решение расстаться с Леонидом…
Медики назвали главную опасность нового вида…
Просмотреть все новости