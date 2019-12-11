В Севастополе 8-летний мальчик погиб, прыгая на кровати
В Севастополе произошел несчастный случай, во время которого погиб 8-летний мальчик. Ребенок находился в своей комнате и, прыгая на кровати, ударился головой об ее каркас. Прибывшие медики не смогли доставить пострадавшего в больницу вовремя, он скончался в карете скорой помощи.
По словам родителей 8-летнего мальчика, они услышали подозрительный звук и пошли проверить, что случилось. Войдя в комнату, они увидели ребенка, лежащего недалеко от кровати и держащегося за голову. Жители Севастополя вызвали скорую помощь, а прибывшие медики заявили, что пострадавшего необходимо срочно везти в больницу. Мальчика погрузили в карету скорой помощи и поставили предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.
Несмотря на спешку водителя скорой помощи, медики не смогли довести маленького пациента до больницы вовремя. Работники отделения травматологии были вынуждены констатировать факт смерти 8-летнего мальчика. Сейчас проверку по факту этого смертельного происшествия проводят местные правоохранительные органы, на ближайшее время запланированы следственные действия.
Также сообщается, что у погибшего ребенка был старший брат, он на год старше. Кроме того, 8-летний мальчик не дожил всего несколько недель до своего очередного дня рождения, его бы праздновали в конце декабря. Родители до сих пор не могут поверить в случившееся.
По словам родителей 8-летнего мальчика, они услышали подозрительный звук и пошли проверить, что случилось. Войдя в комнату, они увидели ребенка, лежащего недалеко от кровати и держащегося за голову. Жители Севастополя вызвали скорую помощь, а прибывшие медики заявили, что пострадавшего необходимо срочно везти в больницу. Мальчика погрузили в карету скорой помощи и поставили предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.
Несмотря на спешку водителя скорой помощи, медики не смогли довести маленького пациента до больницы вовремя. Работники отделения травматологии были вынуждены констатировать факт смерти 8-летнего мальчика. Сейчас проверку по факту этого смертельного происшествия проводят местные правоохранительные органы, на ближайшее время запланированы следственные действия.
Также сообщается, что у погибшего ребенка был старший брат, он на год старше. Кроме того, 8-летний мальчик не дожил всего несколько недель до своего очередного дня рождения, его бы праздновали в конце декабря. Родители до сих пор не могут поверить в случившееся.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:08