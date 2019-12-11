Исследователи обнаружили легкий способ улучшения слуха
Американские ученые из Северо-западного Университета Эванстона обнаружили легкий способ улучшения слуха. Исследователи говорят, что восприятие звуков усиливается при занятиях определенным видом спорта.
Новые данные показывают, что при отсутствии травм у спортсменов в различных видах физических занятий, включая футбол, регби и хоккей, у них наблюдается более здоровое функционирование мозга, чем у других людей. Это также приводит к улучшению качества слуха по нескольким причинам. Спортсмены обладают способностью подавлять фоновые электрические шумы в своем мозге, чтобы лучше обрабатывать отдельные звуки. Таковыми являются крики товарища по команде или тренера, привлекающего внимание игрока со стороны. Эти выводы подтверждаются экспериментами с участием 1000 испытуемых.
Исследовательская группа из США воспроизводила запись слогов и слов для участников через наушники. Одновременно с этим активность мозга изучалась при помощи электродов, подключенных к голове. Ученые смогли проанализировать соотношение реакций на фоновый шум и звуки речи. Результаты показывают, что у спортсменов имеется повышенное восприятие поступающих звуковых сигналов, которое также игнорирует другие отвлекающие факторы. Это отличается от хорошего слуха у музыкантов, ЦНС которых "повышает" слышимость отдельных нот, не заглушая фоновый шум. Полученные результаты могут мотивировать включение спортивной терапии для групп населения, которые страдают от нарушений слуха.
Новые данные показывают, что при отсутствии травм у спортсменов в различных видах физических занятий, включая футбол, регби и хоккей, у них наблюдается более здоровое функционирование мозга, чем у других людей. Это также приводит к улучшению качества слуха по нескольким причинам. Спортсмены обладают способностью подавлять фоновые электрические шумы в своем мозге, чтобы лучше обрабатывать отдельные звуки. Таковыми являются крики товарища по команде или тренера, привлекающего внимание игрока со стороны. Эти выводы подтверждаются экспериментами с участием 1000 испытуемых.
Исследовательская группа из США воспроизводила запись слогов и слов для участников через наушники. Одновременно с этим активность мозга изучалась при помощи электродов, подключенных к голове. Ученые смогли проанализировать соотношение реакций на фоновый шум и звуки речи. Результаты показывают, что у спортсменов имеется повышенное восприятие поступающих звуковых сигналов, которое также игнорирует другие отвлекающие факторы. Это отличается от хорошего слуха у музыкантов, ЦНС которых "повышает" слышимость отдельных нот, не заглушая фоновый шум. Полученные результаты могут мотивировать включение спортивной терапии для групп населения, которые страдают от нарушений слуха.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:42