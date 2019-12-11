Исследователи обнаружили легкий способ улучшения слуха





Новые данные показывают, что при отсутствии травм у спортсменов в различных видах физических занятий, включая футбол, регби и хоккей, у них наблюдается более здоровое функционирование мозга, чем у других людей. Это также приводит к улучшению качества слуха по нескольким причинам. Спортсмены обладают способностью подавлять фоновые электрические шумы в своем мозге, чтобы лучше обрабатывать отдельные звуки. Таковыми являются крики товарища по команде или тренера, привлекающего внимание игрока со стороны. Эти выводы подтверждаются экспериментами с участием 1000 испытуемых.Исследовательская группа из США воспроизводила запись слогов и слов для участников через наушники. Одновременно с этим активность мозга изучалась при помощи электродов, подключенных к голове. Ученые смогли проанализировать соотношение реакций на фоновый шум и звуки речи. Результаты показывают, что у спортсменов имеется повышенное восприятие поступающих звуковых сигналов, которое также игнорирует другие отвлекающие факторы. Это отличается от хорошего слуха у музыкантов, ЦНС которых "повышает" слышимость отдельных нот, не заглушая фоновый шум. Полученные результаты могут мотивировать включение спортивной терапии для групп населения, которые страдают от нарушений слуха.