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Чемпионкой мира по бальным танцам стала дочь режиссера Павла Худякова Тоня

Тоня Худякова, дочь режиссера Павла Худякова, потрясающе выступала на Чемпионате мира по бальным танцам, который проходил в Дублине. С партнером Марселем они представили глубокую программу и завоевали золотые медали.

Тоня Худякова проживает в Америке, где увлекается бальными танцами на профессиональном уровне. Недавно они с партнером Марселем вошли в состав американской сборной, а вчера получили золотые медали на Чемпионате мира. К этой победе спортсменка готовилась долго и сообщает, что занималась ежедневно, забыв о выходных. Дочь Худякова после получения награды рассказала об эмоциях в Instagram. Она искренне поблагодарила тренеров, которые смогли в нее поверить.

Фанаты сразу же поздравили пару с высокими достижениями. Однако появились недоброжелатели, которые раскритиковали Тоню Худякову за выступление под флагом США. Хейтеры считают, что выступать дочь российского режиссера должна была под знаменем РФ. Раньше спортсменка сообщала, что в Америке проживает уже давно и все турниры выиграла там, потому, следуя законам, представлять Россию не может.

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Спорт / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 00:06

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