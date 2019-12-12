Чемпионкой мира по бальным танцам стала дочь режиссера Павла Худякова Тоня





Тоня Худякова проживает в Америке, где увлекается бальными танцами на профессиональном уровне. Недавно они с партнером Марселем вошли в состав американской сборной, а вчера получили золотые медали на Чемпионате мира. К этой победе спортсменка готовилась долго и сообщает, что занималась ежедневно, забыв о выходных. Дочь Худякова после получения награды рассказала об эмоциях в Instagram. Она искренне поблагодарила тренеров, которые смогли в нее поверить.Фанаты сразу же поздравили пару с высокими достижениями. Однако появились недоброжелатели, которые раскритиковали Тоню Худякову за выступление под флагом США. Хейтеры считают, что выступать дочь российского режиссера должна была под знаменем РФ. Раньше спортсменка сообщала, что в Америке проживает уже давно и все турниры выиграла там, потому, следуя законам, представлять Россию не может.