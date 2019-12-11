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Двигатель Lada Vesta и Lada XRay получил высшую оценку качества бренда

Компания «АвтоВАЗ» недавно провела изучение качестве силовых установок, использующихся в своих автомобилях. Двигатель Lada Vesta и Lada XRay получил высшую оценку представителей бренда и альянса Renault-Nissan.
Двигатель Lada Vesta и Lada XRay получил высшую оценку качества бренда

Речь о японском моторе H4m, чей выпуск налажен на производственных мощностях российского предприятия. Изначально эту силовую установку начали использовать в кроссовере Lada XRay, а затем двигатель добрался до Lada Vesta. Его главной конструкторской особенностью является алюминиевый блок цилиндров и цепной привод ГРМ.

«АвтоВАЗ» вместе с альянсом Renault-Nissan регулярно проводят оценку своих комплектующих, однако чаще всего речь идет о моторах и коробках передач. Недавно появилась информация о том, что по результатам внутренней оценке производителя двигатель H4m получил самую высокую оценку качества. Для этого силовая установка оценивалась по 15 критериям, среди которых стоит отметить качество агрегата, строгость выполнения требований Renault-Nissan, точность производства и многое другое. В общем сравнении принимали участие и другие моторы отечественного производителя и альянса.

Напомним, автомобиль Lada XRay получает двигатель H4m только в комплектации с бесступенчатой коробкой переключения передач Jatco. Тоже самое касается и модели Lada Vesta, она располагает этой силовой установкой только в версии с указанной трансмиссией.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:44

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