В Москве у коллекционеров украли картины на 30 млн рублей





Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено дело о краже двух ценных произведений искусства, сообщают представители московского ГУ МВД России. Речь идет о факте мошенничества, от которого пострадали двое столичных коллекционеров. Известно, что они пытались продать вещи через знакомого мужчину, который скрылся и не выходил на контакт. Ранее они пытались найти в Сети человека, который мог бы реализовать их картины.Известно о хищении двух картин общей стоимостью 30 млн рублей под названиями "Натюрморт с цветами" и "На прогулке, 1916". Сейчас устанавливается личность подозреваемого, который будет задержан по статье 160 (присвоение) УК РФ. В случае доказательства вины, фигуранту дела может грозить наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до шести лет с определенными финансовыми взысканиями.