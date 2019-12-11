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Ученые установили точный возраст Млечного Пути с помощью звездных землетрясений

Британские ученые провели исследование и установили точный возраст Млечного Пути. Определить, когда появилась данная галактика, специалисты смогли с помощью звездных землетрясений, указывающих на процессы, происходящие в звездах.
Ученые установили точный возраст Млечного Пути с помощью звездных землетрясений

Для этого ученые проанализировали данные, полученные миссией Kepler. Специалисты использовали астросейсмологию – науку, изучающую внутренние структуры звезд и их колебания. В настоящий момент у человечества нет средств для регистрации подобных толчков, однако их можно определять благодаря изменениям в свете, исходящем от данных объектов. С помощью такого метода возможно установить, на каком этапе развития находится звезда и узнать, сколько ей примерно лет.

Важно знать, что Млечный Путь неоднородный, и ученые делят его на две большие части или два диска: толстый и тонкий. Первый старше второго, а также располагается по краям галактики. Несмотря на это, в нем находится всего 20% звезд, тогда как остальные располагаются в тонком диске. Именно поэтому ученые установили возраст более старого образования. С помощью расчетов они получили достаточно точную дату – 10 млрд лет.

Примечательно, что этот результат практически полностью совпадает с теоретическими расчетами, проводившимися ранее. Теперь ученые хотят узнать, как проходило формирование Млечного Пути, и почему данная галактика имеет два насколько отличающихся друг от друга диска.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:03

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