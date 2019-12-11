Ученые обнаружили механизм, отвечающий за рост волос





Трансплантация волос и парики являются неэффективными способами борьбы с алопецией. Проблема восстановления волосяных фолликул не могли решить ввиду отсутствия необходимого понимания, что именно стоит за ростом и выпадением волос. Теперь появились целых два метода возвращения шевелюры, которые разработали отечественные и зарубежные ученые. Первый из них состоит в создании дермальных сосочков из индуцированных стволовых клеток человека. Его эффективность была доказана, когда исследователи из Института биомедицинских исследований успешно вырастили волосяной покров у лабораторных мышей.Что касается команды из Колумбийского университета в Нью-Йорке, то она подошла к феномену со стороны технологий 3D-принтинга. С помощью специального оборудования, им удалось создать лунки с канальцами, которые содержали стволовые клетки с кератиноцитами. Последние синтезировали кератин, необходимый для образования волосяного покрова. Рост последнего на подопытных наблюдался по прошествии трех недель. Таким образом была разработана методика создания волосяных фолликул, которые могут использовать хирурги при восстановительных операциях. Все же, почти безграничная "ферма волос" может помочь лишь тем людям, у которых выпадение приостановилось.