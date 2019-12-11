Фанат сравнил графику оригинала и ремейка Resident Evil 3
В 1999 году возникла Resident Evil 3, а по прошествии 20 лет Capcom продемонстрировала ее ремейк. Чтобы показать разницу графических технологий, Cucu1, фанат игры, создал ролик, где можно посмотреть различия главных героев Resident Evil 3.
Ремейк Resident Evil 3 представили 10 декабря нынешнего года, а релиз намечается 3 апреля 2020. Главная героиня Джилл Валентайн должна убежать из города Раккун-сити, который охватила зомби-инфекция. Также спасти себя желает и солдат U. B. C. S. Карлос Оливейра. Различие графических технологий, которые произошли на протяжении стольких лет, очень велико и поклонники это отметили.
Производство ремейка Resident Evil 3 продолжалось на протяжении нескольких лет. Еще одна группа специалистов Capcom подготавливала его с Resident Evil 2.
Ремейк Resident Evil 3 представили 10 декабря нынешнего года, а релиз намечается 3 апреля 2020. Главная героиня Джилл Валентайн должна убежать из города Раккун-сити, который охватила зомби-инфекция. Также спасти себя желает и солдат U. B. C. S. Карлос Оливейра. Различие графических технологий, которые произошли на протяжении стольких лет, очень велико и поклонники это отметили.
Производство ремейка Resident Evil 3 продолжалось на протяжении нескольких лет. Еще одна группа специалистов Capcom подготавливала его с Resident Evil 2.
Технологии
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 21:02