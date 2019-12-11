В Воронеже соберут аналог Tesla Cybertruck Илона Маска
Известный российский блогер Wylsacom рассказал о начале необычного проекта. Для него в Воронеже соберут аналог пикапа Tesla Cybertruck Илона Маска, а за это дело возьмется местный энтузиаст, занимающийся сборкой багги для езды по бездорожью.
Блогер Wylsacom заявил, что дизайн данной новинки подвергся большой критике, поэтому он решил самостоятельно проверить, легко ли создать подобный автомобиль с нуля. Для этого россиянин нашел специалиста в Воронеже, житель города зарабатывает себе на жизнь тем, что собирает багги, предназначенные для езды по бездорожью. На данный проект будет выделено 2,5 млн рублей.
По словам Wylsacom, разработка двойника пикапа Tesla Cybertruck будет состоять из 3 этапов. Во время первого автомобиль получит обычный двигатель внутреннего сгорания, а электрическую установку на его установят лишь в самом конце. Для создания данного автомобиля энтузиасты будут использовать доступные в Сети фото и видео. Кроме внешнего вида они хотят создать и аналогичный салон. Их аналог пикапа от Илона Маска должен быть максимально приближен к оригиналу.
Конструктор из Воронежа отмечает, что он отлично разбирается в ходовой части автомобилей, поэтому с ней не будут проблем, чего не скажешь о стеклах и дверях, ведь в его обычных авто их никогда нет. При этом россиянин уверен, что справится с возложенной на него задачей. Сроки реализации необычного проекта не сообщаются.
Блогер Wylsacom заявил, что дизайн данной новинки подвергся большой критике, поэтому он решил самостоятельно проверить, легко ли создать подобный автомобиль с нуля. Для этого россиянин нашел специалиста в Воронеже, житель города зарабатывает себе на жизнь тем, что собирает багги, предназначенные для езды по бездорожью. На данный проект будет выделено 2,5 млн рублей.
По словам Wylsacom, разработка двойника пикапа Tesla Cybertruck будет состоять из 3 этапов. Во время первого автомобиль получит обычный двигатель внутреннего сгорания, а электрическую установку на его установят лишь в самом конце. Для создания данного автомобиля энтузиасты будут использовать доступные в Сети фото и видео. Кроме внешнего вида они хотят создать и аналогичный салон. Их аналог пикапа от Илона Маска должен быть максимально приближен к оригиналу.
Конструктор из Воронежа отмечает, что он отлично разбирается в ходовой части автомобилей, поэтому с ней не будут проблем, чего не скажешь о стеклах и дверях, ведь в его обычных авто их никогда нет. При этом россиянин уверен, что справится с возложенной на него задачей. Сроки реализации необычного проекта не сообщаются.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:24