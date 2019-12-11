Женьшень признали лучшим природным средством для борьбы с усталостью
Специалисты назвали женьшень лучшим природным продуктом для борьбы с хронической усталостью. Эксперты отмечают, что растение может улучшить общее состояние организма не хуже, чем диета или спортивные упражнения.
Женьшень использовался в медицине еще со времен традиционного китайского лечения. Самым распространенным и полезным в употреблении является американский и азиатский женьшень. Он способен не только побороть хроническую усталость, но и повысить физическую активность организма без негативных окислительных процессов. Исходя из слов ученых, это происходит за счет содержания в продукте полисахаридов и олигопептидов. Женьшень также может приниматься в ежедневный рацион для предотвращения заболевания раком, сердечных проблем и высокого кровяного давления.
Специалисты отмечают, что употреблять корень растения можно как сырым, так и немного обработанным паром. Прекрасной альтернативой станет заваривание травяного чая с женьшенем. Медики рекомендуют принимать от 200 до 400 мг экстракта полезного растения в день.
Женьшень использовался в медицине еще со времен традиционного китайского лечения. Самым распространенным и полезным в употреблении является американский и азиатский женьшень. Он способен не только побороть хроническую усталость, но и повысить физическую активность организма без негативных окислительных процессов. Исходя из слов ученых, это происходит за счет содержания в продукте полисахаридов и олигопептидов. Женьшень также может приниматься в ежедневный рацион для предотвращения заболевания раком, сердечных проблем и высокого кровяного давления.
Специалисты отмечают, что употреблять корень растения можно как сырым, так и немного обработанным паром. Прекрасной альтернативой станет заваривание травяного чая с женьшенем. Медики рекомендуют принимать от 200 до 400 мг экстракта полезного растения в день.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:53