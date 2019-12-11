«Сказочно красивая»: Сестра Димы Билана покорила публику





В официальном аккаунте Димы Билана в Instagram появилась фотография бекстейджа с голубого огонька, съемки которого прошли недавно. Под снимком артист написал, что готовит сюрприз для своих поклонников и в новогоднюю ночь будет выступать со своей сестрой Анной. Для празднования родственница звезды выбрала розовое платье со шлейфом, в котором была похожа на принцессу.Подписчики отметили красоту Анны и написали, что с Димой Биланом они очень похожи внешне. Сестра певца тоже занимается музыкой, но пока не имеет огромных достижений. Фанаты отреагировали на фотографию комплиментами в адрес девушки, считая ее сказочно красивой. Они ожидают невероятного эфира, но некоторые напоминают, чтобы Дима Билан следил за количеством выпитых спиртных напитков, чтобы не произошла ситуация, как на концерте в Самаре.