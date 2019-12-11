Эксперты: "Смартфоны без кнопок и разъемов заполнят рынок в будущем"





Большинство телефонов уже использует виртуальные кнопки, а на некоторых гаджетах с изогнутым экраном регулятор громкости практически отсутствует. Поскольку смартфоны работают с помощью сенсорных экранов, переход к полностью виртуальному дизайну клавиатуры теперь стал более реалистичным. Подобная ситуация сложилась и с разъемами для зарядных устройств и аудио-гарнитуры. К примеру, компания Meizu недавно представила "бездырочный" девайс Meizu Zero Holeless, который не имеет USB-портов, решеток динамиков и гнезд для наушников.Смартфоны в значительной степени полагаются на четыре основных отверстия для ввода и вывода звука - 3,5 мм для аудиоразъема, разъем для шумоподавления, гарнитура и динамик. Появление Bluetooth-наушников позаботилось о части из этих требований, а перспективные технологии косной проводимости и скрытого звука скоро смогут устранить и другие отверстия. В China Mobile отмечают, разъем для зарядки остается единственным, который представляет трудности для производителей. Эксперты говорят, что технология беспроводной быстрой подзарядки неэффективна из-за малого расстояния и необходимости использовать специальную подставку. Усовершенствование этой функции позволит добиться минималистичного и стильного форм-фактора смартфонов в будущем.