Эксперты назвали автомобили из коллекции актера Стивена Сигала





Элитный Mercedes-Benz SLC 43 – первый автомобиль. Он очень привлекательно выглядит, также обладает сверхмощным силовым агрегатом AMG. В салоне нет излишних составляющих, датчиков и кнопок, а кресла покрыты бордовой кожей. Мотор для этой машины - 3,0-литровый двигатель ДВС мощностью 367 л. с. набирали вручную. Машина способна разогнаться за 4,7 с. до 100 км/час.Вторым идет внедорожник Ford F-150, имеющий кузов белого цвета, а в салоне есть дорогостоящие материалы. Стоимость такого пикапа шесть миллионов рублей. Оснащена модель двигателем с камерой сгорания на 3,5 л и потенциалом 450 л. с.В коллекции Сигала имеется и авто Mercedes-AMG GT, которое стоит порядка 8 миллионов рублей. Спорткар имеет агрегат на 4 литра мощностью 639 л. с., разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с.