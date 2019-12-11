Владимир Зеленский и Анастасия Заворотнюк оказались самыми популярными деятелями в Украине





Эксперты из Google говорят, что хотя Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский появились в топе поисковых запросов в Украине, президент страны смог обойти по популярности российскую актрису. В первую очередь, украинцев интересовала инаугурация политика и его теледебаты с Петром Порошенко. Впоследствии внимание пользователей привлекли слухи о смертельной болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня". Эта информация оказалась на пике после распространения сведений о крайне тяжелом состоянии артистки. Подобная ситуация наблюдалась при недуге Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года.Кроме прочего, жители Украины также искали новости о последнем сезоне фэнтезийной саги “Игра престолов”, который вызвал разгромные отзывы как со стороны критиков, так и зрителей. Более позитивным оказалась трендовость другого сериала от HBO - "Чернобыль" и музыкальный конкурс "Евровидение 2019", состоявшийся в Израиле. Данных о наиболее популярных личностях, событиях или продуктах поп-культуры в России пока не поступало.