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Владимир Зеленский и Анастасия Заворотнюк оказались самыми популярными деятелями в Украине

Компания Google ежегодно публикует список поисковых запросов, которые вводят чаще всего. В Украине самыми популярными деятелями оказались Владимир Зеленский и Анастасия Заворотнюк.
Владимир Зеленский и Анастасия Заворотнюк оказались самыми популярными деятелями в Украине

Эксперты из Google говорят, что хотя Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский появились в топе поисковых запросов в Украине, президент страны смог обойти по популярности российскую актрису. В первую очередь, украинцев интересовала инаугурация политика и его теледебаты с Петром Порошенко. Впоследствии внимание пользователей привлекли слухи о смертельной болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня". Эта информация оказалась на пике после распространения сведений о крайне тяжелом состоянии артистки. Подобная ситуация наблюдалась при недуге Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года.

Кроме прочего, жители Украины также искали новости о последнем сезоне фэнтезийной саги “Игра престолов”, который вызвал разгромные отзывы как со стороны критиков, так и зрителей. Более позитивным оказалась трендовость другого сериала от HBO - "Чернобыль" и музыкальный конкурс "Евровидение 2019", состоявшийся в Израиле. Данных о наиболее популярных личностях, событиях или продуктах поп-культуры в России пока не поступало.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:32

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