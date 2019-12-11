Селен способен бороться с раком и ускорять восстановление организма
Микроэлемент селен и его полезные свойства для организма были открыты относительно недавно, поэтому многие люди до сих пор не знают о них. Это вещество способно бороться с раком и ускорять восстановление тканей.
Особенностью селена является то, что организм человека не может его вырабатывать, поэтому он получает данный микроэлемент извне. Вещество обладает сильным антиоксидантным воздействием, поэтому помогает укрепить иммунитет, активизирует процессы заживления ран и восстановления поврежденных тканей. Кроме того, оно приводит к активизации роста клеток.
Самое главное свойство селена – противораковое. Оказалось, что на территориях, где в почве содержится большое количество этого микроэлемента, люди значительно реже болеют практически всеми видами рака. На такой земле полезно выращивать овощи и пасти животных. Все это делает пищу здоровой и целебной для всего организма.
Дневная порция селена для здорового человека составляет 50-60 мкг. Для получения такого объема микроэлемента достаточно съесть всего 2 бразильских ореха, так как в 100 г этого продукта содержится 2000 мкг данного вещества. Также богаты на это соединение кокосы, фисташки и свиные почки. Кроме того, его можно найти в тунце, бараньих почках, крабах и омарах. Достаточное количество селена находится в яйцах, чесноке, свином сале, кукурузе, рисе, фасоли, белом хлебе и основных крупах: манной, гречневой, гороховой и овсяной.
Особенностью селена является то, что организм человека не может его вырабатывать, поэтому он получает данный микроэлемент извне. Вещество обладает сильным антиоксидантным воздействием, поэтому помогает укрепить иммунитет, активизирует процессы заживления ран и восстановления поврежденных тканей. Кроме того, оно приводит к активизации роста клеток.
Самое главное свойство селена – противораковое. Оказалось, что на территориях, где в почве содержится большое количество этого микроэлемента, люди значительно реже болеют практически всеми видами рака. На такой земле полезно выращивать овощи и пасти животных. Все это делает пищу здоровой и целебной для всего организма.
Дневная порция селена для здорового человека составляет 50-60 мкг. Для получения такого объема микроэлемента достаточно съесть всего 2 бразильских ореха, так как в 100 г этого продукта содержится 2000 мкг данного вещества. Также богаты на это соединение кокосы, фисташки и свиные почки. Кроме того, его можно найти в тунце, бараньих почках, крабах и омарах. Достаточное количество селена находится в яйцах, чесноке, свином сале, кукурузе, рисе, фасоли, белом хлебе и основных крупах: манной, гречневой, гороховой и овсяной.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:49