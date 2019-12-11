Елена Малышева объяснила опасность популярных косметологических устройств





Специалист отметила, что, как правило, девушки приобретают устройства через интернет, плохо ознакомившись с показаниями и инструкцией применения. Одним из популярных гаджетов является аппарат, который устраняет морщины-марионетки. Дефекты на коже такого вида представляют собой складки, расположенные по бокам от губ до подбородка. Для избавления от складок предлагается сжимать губы, при этом удерживая во рту распорку из пластика. Однако Елена Малышева уверяет, что никакого результата такой метод не принесет, особенно если речь идет об избавлении от дряблости кожи.А вот следующее устройство, пользующееся спросом у россиянок, не только не принесет пользы, но и может негативно сказаться на состоянии здоровья. Помпа, призванная увеличить размер женской груди провоцирует гематомы и отеки на мягких тканях. Также стоит остерегаться пагубного физического воздействия аппарата для коррекции формы носа. Он может привести к воспаления слизистой и не оказать никакой пользы для выпрямления перегородки.