Бизнесмен из Дагестана создал приложение для сбора средств на благотворительность
Рамазан Меджидов сообщил о выпуске мобильного приложения Tooba, названного в честь дерева в раю. Бизнесмен из Дагестана создал программу для сбора средств на благотворительность.
Предприниматель Рамазан Меджидов из Махачкалы решил разработать приложение для сбора средств вместе с командой единомышленников. Программа Tooba должна облегчить работу благотворительных фондов, поскольку предоставляет платформу пожертвований от каждого желающего. Дагестанский бизнесмен говорит, их продукт сможет помочь людям, попавшим в беду и трудное финансовое положение. Это будет достигаться с помощью оперативного поиска нуждающихся, оповещения пользователей о необходимости присоединиться к благотворительности и непосредственной работы с целевой группой. Название самого приложения походит от имени дерева в мусульманском раю.
Идея начать благородное дело пришла к Меджидову после того, как к нему обратились за помощью люди, попавшие в безвыходное положение. Бизнесмен и его сотрудники тщательно проверяют благотворительные фонды, которые включат в список рекомендуемых. Кроме прочего, сейчас проводится двухмесячный аудит на надежность заинтересованных в проекте лиц. Финансированием разработки занимается сам дагестанец, который продвигает её с помощью знакомых людей и дружественных организаций, передает Nation News.
Предприниматель Рамазан Меджидов из Махачкалы решил разработать приложение для сбора средств вместе с командой единомышленников. Программа Tooba должна облегчить работу благотворительных фондов, поскольку предоставляет платформу пожертвований от каждого желающего. Дагестанский бизнесмен говорит, их продукт сможет помочь людям, попавшим в беду и трудное финансовое положение. Это будет достигаться с помощью оперативного поиска нуждающихся, оповещения пользователей о необходимости присоединиться к благотворительности и непосредственной работы с целевой группой. Название самого приложения походит от имени дерева в мусульманском раю.
Идея начать благородное дело пришла к Меджидову после того, как к нему обратились за помощью люди, попавшие в безвыходное положение. Бизнесмен и его сотрудники тщательно проверяют благотворительные фонды, которые включат в список рекомендуемых. Кроме прочего, сейчас проводится двухмесячный аудит на надежность заинтересованных в проекте лиц. Финансированием разработки занимается сам дагестанец, который продвигает её с помощью знакомых людей и дружественных организаций, передает Nation News.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:46