Microsoft настаивает на переходе пользователей с Windows 7 на Windows 10
Компания Microsoft начала активнее сообщать людям, пользующимся Windows 7, о том, что им необходимо обновлять операционную систему до Windows 10. Теперь ОС серьезно настаивает на таком переходе и объявляет от этом пользователям в полноэкранном окне.
На протяжении всего 2019 года компания Microsoft постоянно сообщала о том, что она перестанет поддерживать Windows 7 уже в начале 2020-го. В связи с этим пользователи регулярно натыкались на предложения по обновлению операционной системы до Windows 10. Обычно такие окна имели маленький размер и появлялись лишь в углу экрана, однако ближе к концу текущего года технологический гигант решил убедиться, что все осведомлены относительно этой ситуации.
Именно поэтому сейчас пользователи Windows 7 начали сталкиваться с настойчивыми просьбами о переходе на Windows 10. Теперь о прекращении поддержки старой операционной системы сообщает полноэкранное окно. В нем пользователям рассказывают, что уже 14 января 2020 года их компьютеры окажутся в зоне риска, ведь данная ОС прекратит обновляться, а это сильно повлияет на ее безопасность.
В настоящий момент переход с Windows 7 на "десятку" является добровольным, поэтому пользователь может просто закрыть окно уведомления. При этом Microsoft отмечает, новая операционная система имеет знакомый интерфейс, поэтому использование ее не станет проблемой для большинства людей.
На протяжении всего 2019 года компания Microsoft постоянно сообщала о том, что она перестанет поддерживать Windows 7 уже в начале 2020-го. В связи с этим пользователи регулярно натыкались на предложения по обновлению операционной системы до Windows 10. Обычно такие окна имели маленький размер и появлялись лишь в углу экрана, однако ближе к концу текущего года технологический гигант решил убедиться, что все осведомлены относительно этой ситуации.
Именно поэтому сейчас пользователи Windows 7 начали сталкиваться с настойчивыми просьбами о переходе на Windows 10. Теперь о прекращении поддержки старой операционной системы сообщает полноэкранное окно. В нем пользователям рассказывают, что уже 14 января 2020 года их компьютеры окажутся в зоне риска, ведь данная ОС прекратит обновляться, а это сильно повлияет на ее безопасность.
В настоящий момент переход с Windows 7 на "десятку" является добровольным, поэтому пользователь может просто закрыть окно уведомления. При этом Microsoft отмечает, новая операционная система имеет знакомый интерфейс, поэтому использование ее не станет проблемой для большинства людей.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:25