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Microsoft настаивает на переходе пользователей с Windows 7 на Windows 10

Компания Microsoft начала активнее сообщать людям, пользующимся Windows 7, о том, что им необходимо обновлять операционную систему до Windows 10. Теперь ОС серьезно настаивает на таком переходе и объявляет от этом пользователям в полноэкранном окне.
Microsoft настаивает на переходе пользователей с Windows 7 на Windows 10

На протяжении всего 2019 года компания Microsoft постоянно сообщала о том, что она перестанет поддерживать Windows 7 уже в начале 2020-го. В связи с этим пользователи регулярно натыкались на предложения по обновлению операционной системы до Windows 10. Обычно такие окна имели маленький размер и появлялись лишь в углу экрана, однако ближе к концу текущего года технологический гигант решил убедиться, что все осведомлены относительно этой ситуации.

Именно поэтому сейчас пользователи Windows 7 начали сталкиваться с настойчивыми просьбами о переходе на Windows 10. Теперь о прекращении поддержки старой операционной системы сообщает полноэкранное окно. В нем пользователям рассказывают, что уже 14 января 2020 года их компьютеры окажутся в зоне риска, ведь данная ОС прекратит обновляться, а это сильно повлияет на ее безопасность.

В настоящий момент переход с Windows 7 на "десятку" является добровольным, поэтому пользователь может просто закрыть окно уведомления. При этом Microsoft отмечает, новая операционная система имеет знакомый интерфейс, поэтому использование ее не станет проблемой для большинства людей.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:25

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