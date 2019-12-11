Азиза сообщила о реальной причине смерти Юлии Началовой





Артистка Азиза смогла прокомментировать информацию о том, что в Москве не собираются проводить мероприятия, которые хотели посвятить памяти Юлии Началовой. Звезда считает, что на тех песнях выросли многие люди, ведь композиции покойной исполнительницы были хорошими и давали веру в завтрашний день. Азиза назвала артистку «маленьким ангелом» и рассказала о своем сожалении, что Юлию Началову не хотели замечать при жизни. Вокалистка считает, именно недостаток востребованности привел к кончине молодой коллеги.Юлия Началова очень переживала, что ее мало приглашали на мероприятия и не демонстрировали на телеэкранах. Из-за нервного перенапряжения, считает Азиза, обострились все болезни артистки, что и привело к смерти.