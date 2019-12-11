Супруга Бориса Щербакова призналась, что не таит обиды на мужа из-за измен





Бронзова счастлива в браке с Борисом Щербаковым на протяжении 46 лет. Она признается, что мужчина он ответственный, и все годы она чувствовала себя как за каменной стеной. Супруг старается полностью обеспечивать всю семью и постоянно оберегает от недоброжелателей. Татьяна Бронзова вспоминает, что даже если она болела, то муж находил ей самых лучших докторов и сам приобретал лекарственные препараты. «До того, как мы зарегистрировались, Боря таким не был. Любил погулять. А как расписались, он круто изменился», - отметила Бронзова в одном из интервью.При всех положительных отзывах о юбиляре, его супруга признается, что верностью он не отличался. Татьяна Бронзова отмечает, что всегда знала о романах и увлечениях супруга. Обычно, актрисы с которыми Щербаков крутил интриги, сами потом рассказывали об этом средствам массовой информации. «Таня, какие проблемы? Я тебя люблю, я дома с тобой, а не где-то там еще. Ты и наш сын Вася - для меня в жизни все», - говорил о сложившейся ситуации сам Щербаков. Бронзова не таит обиды на возлюбленного за эти измены.