Марина Африкантова станет победителем конкурса "Человек года" по версии его участников





Стоит отметить, что в финале в борьбе за главный приз столкнулись Марина Африкантова, Милена Безбородова, Майя Донцова, а также Алена Рапунцель. Совсем недавно говорили, что сложным этапом для всех участников был полуфинал. Но если поверить слухам, то в этом году главный приз достанется как раз таки Марине Африкантовой.После того, как подобное предположение начало массово распространяться в социальных сетях, то пользователи интернета выразили свое негодование. Они отметили, что у пары уже есть собственная квартира, которую ранее выиграл Роман Капаклы, и поэтому для них уже этого подарка, как минимум достаточно.И пока все выражают свои предположения, а кому же достанется главный титул в этой борьбе, каждый из участников продолжает активно бороться и агитировать, чтобы зрители голосовали именно за него.