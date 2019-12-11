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Марина Африкантова станет победителем конкурса "Человек года" по версии его участников

Официальных результатов еще не было, а в участники конкурса уже выражают уверенность в том, что победила Марина Африкантова. Ко всему оказалось, что в этом году главный приз за титул «Человек года» - не жилплощадь в центре города, а дорогое авто.
Марина Африкантова станет победителем конкурса "Человек года" по версии его участников

Стоит отметить, что в финале в борьбе за главный приз столкнулись Марина Африкантова, Милена Безбородова, Майя Донцова, а также Алена Рапунцель. Совсем недавно говорили, что сложным этапом для всех участников был полуфинал. Но если поверить слухам, то в этом году главный приз достанется как раз таки Марине Африкантовой.

После того, как подобное предположение начало массово распространяться в социальных сетях, то пользователи интернета выразили свое негодование. Они отметили, что у пары уже есть собственная квартира, которую ранее выиграл Роман Капаклы, и поэтому для них уже этого подарка, как минимум достаточно.

И пока все выражают свои предположения, а кому же достанется главный титул в этой борьбе, каждый из участников продолжает активно бороться и агитировать, чтобы зрители голосовали именно за него.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:41

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