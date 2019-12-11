Как повысить правовую грамотность россиян, обсудили в Экспертном клубе





Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Алексей Ломов считает, что чем лучше люди будут знать свои права, тем меньше нарушений закона в данной сфере будет встречаться на территории России. Ни права, ни обязанности, большинство населения нашей страны не знают, считает эксперт. Гражданин должен чётко знать, в чём заключается его доля ответственности, а в чём доля ответственности государства. Россияне должны ещё в рамках школьной программы получать азы правовой культуры в области соблюдения прав человека. Такие предметы как обществознание и право, должны более тщательно формировать представление молодого поколения по этому вопросу.С мнением Ломова согласен и Игорь Сопов, политолог и соучредитель петербургского GK клуба. Эксперт считает, что защитить свои права человек может, только в том случае если он их знает. Граждане России пассивны в юридической защите своих прав из-за низкого уровня общественного правосознания. Сопов отметил недостаточную функцию исполнительной власти, которая ограничивается ролью субъекта предоставления Госуслуг.Член Экспертного клуба Иркутска журналист Алексей Тупицын, напомнил, что права человека – это, прежде всего, равенство всех граждан перед законом. Ответственность за совершенные правонарушения должна быть для всех одинаковой, а правосудие в стране должно быть абсолютно независимым, считает эксперт. Тупицын также рассказал, как ради красивого отчёта сотрудник полиции в Усть-Куте ходил по кладбищу и переписывал данные людей с могил, а затем заводил «липовые» дела на покойников. Благодаря стараниям гражданского сообщества данный горе-полицейский был отстранён от службы.В ходе обсуждения все эксперты согласились с тем, что проблемы с реализацией прав человека в России, безусловно, существуют. Однако государство делает не мало для решения данного вопроса, уверены в Экспертных клубах Екатеринбурга и Новосибирска.По словам уральского эксперта Владимира Чудаева, эксперта Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, напомнил, что в России создана система, в которую помимо правоохранителей и госорганов, включены и общественные институты по защите гражданских прав. Безусловно, проблемы в этой сфере в России присутствуют, но есть они и в других странах мира. Главной из них является нарушения принципа равенства всех перед законом, когда речь заходи о праве на жилище, на труд и оплачиваемый отдых, на доступ к здравоохранению и образованию. Реализация базовых прав человека сталкивается с большими трудностями по мере удаления от столиц. Проблемы с реализацией основных прав человека часто возникают из-за действия чиновников или их бездействия, это вызывает озабоченность даже президента страны, резюмировал эксперт. По мнению Владимира Чудаева, справиться со всеми трудностями можно только, повышая правовую культуру граждан и развивая институты гражданского общества.Политолог Александр Глухов, в свою очередь, отметил, что сегодня вопрос защиты прав человека является неотъемлемой частью программы любой политической партии в России. Свой правозащитный центр открыла и «Единая Россия». По мнению политолога, интерес к вопросам защиты прав человека будут только расти в современном обществе.Напомним, Экспертный клуб России создан для обсуждения наиболее важных вопросов в современном обществе, с последующим формированием выводов экспертного сообщества по заданной теме и доведением позиции общественности до представителей власти. Экспертный клуб является эффективным инструментом по налаживанию диалога между обществом и властью.